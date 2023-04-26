Глава Россотрудничества Примаков назвал политическим устрашением поджог здания РЦНК в Никосии

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Поджог здания Российского центра науки и культуры в столице Кипра является акцией политического устрашения. Об этом заявил «Звезде» журналист, глава Федерального агентства по делам содружества независимых государств Евгений Примаков, призвав наказать совершивших этот теракт.

«Я считаю, что это теракт, и тех людей, которые это сделали, полиция должна найти, задержать, осудить и наказать. Справедливость должна быть восстановлена. Это нападение на гражданский объект, причем в стране, не вовлеченной в конфликт. Тем более что это явно акция политического устрашения, а не только попытка уничтожить наш культурный центр», - заявил Примаков.

Напомним, здание Российского центра науки и культуры вспыхнуло в столице Кипра. Не исключается и поджог - по данным очевидцев, в здание бросили бутылку с зажигательной смесью. После поджога кто-то вывесил на здании напротив огромный украинский флаг.