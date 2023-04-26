В Никосии потушили загоревшееся здание Российского центра науки и культуры

Очевидцы сообщили, что в здание бросили «коктейли Молотова», не исключен поджог.

© Видео: ToThemaOnline 1, Youtube © Фото: ToThemaOnline 1, Youtube

В столице Кипра потушили загоревшееся здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Кадры активного возгорания опубликованы в соцсетях.

Очевидцы сообщили, что горело здание возле проспекта Кеннеди в Никосии. Также они указали, что строению нанесен большой ущерб. Не исключается и поджог - по данным очевидцев, в здание бросили «коктейли Молотова».

Ранее приводилась информация о локализации пожара в поселке Сосьва Свердловской области на площади 9 000 квадратных метров. Отмечено, что стремительному распространению возгорания способствовали большое количество сухой растительности, а также порывы ветра 20 метров в секунду и отдаление от водных источников.