Глава Россотрудничества Примаков рассказал об украинском флаге, вывешенном у здания РЦНК в Никосии после поджога

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После того, как загорелось здание Российского центра науки и культуры в кипрской Никосии, напротив него кто-то вывесил огромный украинский флаг. Об этом «Звезде» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, сейчас записи с камер переданы полиции, произошедшее репортер считает терактом.

«Камеры и жесткий диск - у полиции. Мы считаем, что это теракт. Было несколько бутылок (с зажигательной смесью - прим. ред.), есть уже очевидцы, готовые дать показания. Одна жирная деталь - в одном из домов напротив кто-то вывесил украинский флаг большой. Сомнений, кто этим занимается, у нас нет. Раньше такого не происходило - хотя какая-то женщина бросилась с ножом на нашего соотечественника», - заявил журналист.

Напомним, здание Российского центра науки и культуры вспыхнуло в столице Кипра. Не исключается и поджог - по данным очевидцев, в здание бросили бутылку зажигательной смесью. На данный момент огонь потушен.