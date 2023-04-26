В МО РФ сообщили о возвращении 40 российских пленных

Как сообщают в российском оборонном ведомстве, в плену этим военнослужащим грозила смертельная опасность.

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В российском оборонном ведомстве сообщили о возвращении 40 наших пленных с территории, подконтрольной киевскому режиму.

«26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях МО РФ.

В Минобороны России уточнили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее пленный украинский боевик Попов заявил об огневом превосходстве российских войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.