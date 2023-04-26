Опубликованы кадры возвращения российских пленных

Сегодня было возвращено 40 российских пленных военнослужащих, которым на подконтрольной Киеву территории грозила смертельная опасность.

© Видео: Шамсаил Саралиев, telegram © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram

Опубликовано видео возвращения российских пленных с территории, подконтрольной киевскому режиму. Кадры опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Напомним, сегодня с территории, подконтрольной киевскому режиму, было возвращено 40 пленных российских военнослужащих. Как сообщили в МО РФ, в плену им грозила смертельная опасность.

Пленные будут доставлены в Москву при помощи военно-транспортной авиации. Там, в медицинских учреждениях Минобороны России, они пройдут лечение и реабилитацию.

При этом возвращенным военнослужащим, как подчеркнули в МО РФ, уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.