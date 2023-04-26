Песков заявил, что указ Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности

Песков отметил, что указ российского президента не лишает владельцев их имущества.

© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Указ президента Российской Федерации Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что речь идет о временном принятии Россией управленческих решений.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов. В документе отмечается, что это возможно в случае изъятия активов Российской Федерации за рубежом. Позднее российский лидер подписал документ, согласно которому доли иностранных акционеров в двух энергетических компаниях переходят во внешнее управление Росимуществом.