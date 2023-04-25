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Шесть пожарных поездов помогают тушить пожары в Свердловской области и Пермском крае

Вероника Волосунова
19:16 25.04.2023
Главное преимущество пожарных поездов заключается в объеме воды, который они могут запасать. Он равен 100 тоннам - это в 20 раз больше, чем у цистерны пожарной машины.
© Видео: РЖД, телеграм © Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
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Шесть пожарных поездов помогают тушить пожары в Свердловской области и Пермском крае. Об этом сообщили в РЖД.

«Пожарные поезда станций Кузино и Екатеринбург-Сортировочный оказывают подразделениям МЧС помощь в поселке Прогресс близ станции Коуровка (горит пилорама, есть угроза распространения огня на жилые дома)», - следует из поста в Telegram-канале РЖД. 

Специальный состав прибыл со станции Егоршино на станцию Карпунино, чтобы оказать помощь спасателям МЧС при тушении огня в поселке Таежный. Команда поезда Серов-Сортировочный помогла с тушением травы около станции Серов. Затем поезд отправился на помощь в поселок Сосьва.

Поезд со станции Смычка помогал при тушении возгораний на перегоне Карелино-Косолманка, а Кунгур - на перегоне Шумково-Лек.

Запас воды каждого поезда составляет более 100 тонн, что превышает объем цистерны пожарной машины в 20 раз.

Во вторник стало известно о мощном пожаре в поселке Сосьва в Свердловской области. Очевидцы запечатлели вертолет, который помогал тушить огонь. Пожар начался с возгорания сухой травы. Затем пламя перекинулось на жилые дома.

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