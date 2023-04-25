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Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Индонезии

Ирина Елагина
04:52 25.04.2023
Эпицентр располагался в 188 км от столицы Западной Суматры.
Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Индонезии
© Фото: Muhammad Fauzy ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Ученые Европейско-Средиземноморский сейсмологического центра зафиксировали крупное землетрясение около острова Суматра в ночь с 24 на 25 апреля.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на глубине 15-16 км на расстоянии 188-199 км к западу от Паданга - столицы Западной Суматры. Сотрясение ощущалось на острове Суматра и других островах Индонезии.

По оценкам ученых, это сила подземных ударов достигала 6,9-7,1 балла.

Ранее сообщалось о сильном магнитной буре и связанной с ней редким природным явлением - северным сиянием, которое могли наблюдать 23 апреля жители московского региона.

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