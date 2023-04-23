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Над Москвой появилось северное сияние

Ирина Елагина
23:58 23.04.2023
Жители столичного региона наблюдали на небосводе невероятной красоты всполохи зеленого и бордового цвета в ночь с 23 на 24 апреля.
© Видео: mos_marfino, ВКонтакте © Фото: mos_marfino, ВКонтакте
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Жители Москвы и Подмосковья стали очевидцами уникального для средней полосы природного явления. В ночь с 23 на 24 апреля небо к северу от Москвы озарили всполохи полярного сияния, характерного для северных широт.

Зрелищными кадрами поделились в соцсети жители столичного региона. На фотоснимках и видео очевидцев небо на севере Москвы озарено необычным свечением - столбами желтого, зеленого и бордового цвета.

Северное сияние было настолько мощным, что его можно было наблюдать даже в городской черте: уличные фонари и смог не могли затмить яркие краски природного чуда. 

Именно так, «магия», «чародейство» и «чудо» - комментируют москвичи появление северного сияния в несеверных широтах.

Ранее эксперт - руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин - рассказал, что северное сияние связано с геомагнитными бурями.

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