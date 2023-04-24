Геофизики зафиксировали мощную магнитную бурю на Земле
Магнитную бурю, близкую к экстремальной, зафиксировали ученые 23 апреля.
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Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 23 апреля. Высокий уровень возмущения магнитного поля Земли зафиксировали ученые Института прикладной геофизики (ИПГ).
Как сообщает РИА Новости, сила магнитного поля достигла высоких значений: четыре балла или уровень G4 при пятибалльной системе оценки солнечной активности.
Столь мощная магнитная буря чревата перебоями в электроснабжении и нарушениями спутниковой и радиочастотной радионавигации.
Ранее сообщалось о появлении северного сияния над Москвой: очевидцы поделились в соцсети кадрами необычного для средней полосы природного явления. Эксперты объясняют эффект северного сияния геомагнитными бурями.