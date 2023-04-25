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В МИД заявили, что ждут, пока американцы «дозреют» до возобновления диалога по стратстабильности

Марина Крижановская
20:30 25.04.2023
По словам замглавы МИД РФ, у официальной Москвы интерес в возобновлении диалога по стратстабильности не более, чем у Вашингтона, а также подчеркнул, что думать надо было раньше.
В МИД заявили, что ждут, пока американцы «дозреют» до возобновления диалога по стратстабильности
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В МИД РФ заявили, что Россия готова вернуться к диалогу с США относительно стратегической стабильности. Однако, теперь условиями Россия являются паритетная основа и всецелый учет интересов российского государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он добавил, что когда американцы «дозреют» до возобновления диалога с Россией, она будет оценивать свои собственные в этом интересы.

«Желания договариваться с американской стороны нет, желание возобновлять диалог по стратегической стабильности, по региональным вопросам у них отсутствует. Когда они дозреют, если и когда у них появится к этому интерес, мы будем смотреть, сообразуясь с тем, каков наш интерес будет на тот момент», - сказал замглавы МИД.

Вместе с тем, Рябков добавил, что официальная Москва имеет интерес в возобновлении диалога по стратстабильности не более, чем у Вашингтона, а также, обращаясь к американцам, подчеркнул, что думать надо было раньше.

«Господа, слишком поздно, надо было раньше думать. Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они. Мы можем вступить в диалог, но строго на паритетной основе, строго на базе гарантированного 100%-го учета и продвижения наших интересов. Никак иначе», - подытожил высокопоставленный дипломат.

Подобное замминистра Рябков заявлял в августе. Он сообщал, что Россия не ждет прорывов в вопросе возобновления диалога с США по стратегической стабильности.

В июне прошлого года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США «не созрели» и не готовы к возобновлению стратдиалога. Однако, по словам Антонова, Россия готова ждать, сколько потребуется.

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