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«Не созрели»: посол Антонов заявил, что США не готовы к возобновлению стратдиалога

Марина Крижановская
02:14 11.06.2022
Анатолий Антонов отметил, что представители США не один раз заявляли о своей неготовности к возобновлению контактов по данному вопросу.
«Не созрели»: посол Антонов заявил, что США не готовы к возобновлению стратдиалога
© Фото: Минобороны России
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты не готовы к диалогу с Россией по стратегической стабильности. Однако Россия готова ждать, сколько потребуется, пока американцы «созреют». Об этом он сообщил во время торжественного приема в посольстве по случаю наступающего Дня России.

«На сегодняшний день наши американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности. Об этом их представители заявляли несколько раз. Поэтому, ждем, когда они созреют», - приводит слова посла РИА Новости.

Высокопоставленный российский дипломат указал на то, что сигнал о готовности к стратегическому диалогу американской стороне уже направлен - как минимум посредством заявлений самого посла.

«Даже то, что я говорю - а я говорю, что мы готовы к этому диалогу - и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. <...> Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем», - рассказал он.

Ранее посол России в США заявлял, что российская сторона готова к диалогу по вопросу стратегической стабильности, но упрашивать американскую сторону не намерена.

Тогда Анатолий Антонов обратил внимание на то, что США приостановили стратегический диалог с началом проведения Россией специальной военной операции на Украине, заявив, что он для них не в приоритете.

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