Рябков: Россия не ждет прорывов в вопросе возобновления диалога с США по стратегической стабильности

По словам замглавы МИД РФ, на ситуацию накладывает отпечаток контекст, созданный США вокруг спецоперации на Украине.

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На данный момент контекст для возобновления диалога с Соединенными Штатами по вопросу стратегической стабильности не самый благоприятный, но Россия и не ожидает каких-либо прорывов в данном вопросе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Конечно, на общую ситуацию накладывает очень тяжелый отпечаток контекст, созданный Вашингтоном вокруг специальной военной операции. Я не жду каких-то прорывов, мы методично обсуждаем то, что происходит в этой сфере, с американцами, обмениваемся уведомлениями, то есть механизм договора в целом работает. Продолжим искать пути движения вперед», - заявил Рябков журналистам.

Ранее Рябков заявил, что возобновление диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности является маловероятным в связи с агрессивной политикой Вашингтона. Идея российской стороны заключается в разработке «нового уравнения безопасности», которое учитывало бы все факторы, которые могут оказывать влияние на стратегическую стабильность.