Рябков заявил, что Лавров не планирует контактов с западными дипломатами в ООН

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, контакты с западными дипломатами в ООН не предполагались, поскольку «не о чем говорить».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров не планировал контакты с западными дипломатами в ООН, так как «не о чем говорить», сообщил его заместитель Сергей Рябков.

«Нет, и не предполагалось. Не о чем говорить», - заявил он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» во время ответа на вопрос на вопрос о том, были ли и будут ли контакты с представителями США или другими западными представителями стран.

Затем замглавы МИД РФ Сергей Рябков задал вопрос.

«Вы знаете, что сейчас обсуждать?», - спросил он.

Напомним, 24 апреля Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательствования в Совете Безопасности ООН. В тот же день прошло первое заседание, посвященное многосторонности через защиту принципов Устава ООН. В ходе своего выступления Лавров напомнил о целях России при проведении спецоперации на Украине и о том, что нацистский киевский режим не должен представлять интересы жителей Донбасса, а также заявил, что Соединенные Штаты начали разрушать глобализацию, которую идеализировали как высшее благо. Во вторник 25 апреля состоялось второе заседание, посвященное Ближнему Востоку.