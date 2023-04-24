В стране и мире Лавров заявил, что нацистский режим Киева не может представлять жителей Донбасса Вероника Волосунова Об этом глава МИД РФ заявил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Нацистский режим Киева не должен рассматриваться, как представляющий интересы жителей Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. «Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну. Точно так же, как Приштина не может претендовать на то, чтобы представлять интересы косовских сербов, которым Евросоюз обещал автономию – так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу», - заявил Лавров. Экспертное мнение и аналитика