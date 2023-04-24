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Лавров заявил, что США начали разрушать глобализацию, которую идеализировали как высшее благо

Марина Крижановская
17:51 24.04.2023
Министр начал свое выступление на заседании Совбеза ООН. Он посвящено многосторонности и защите принципов устава ООН.
Лавров заявил, что США начали разрушать глобализацию, которую идеализировали как высшее благо
© Фото: МИД РФ
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Американцы начали разрушать глобализацию, которую многие годы превозносили, которая обслуживала многостороннюю систему мировой экономики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В эти часы он выступает на заседании Совета безопасности ООН. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.

«В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества, обслуживающее многостороннюю систему мировой экономики», - заявил во время заседания министр Лавров.

Лавров добавил, что американцы и подчинившиеся им страны используют придуманные ими «правила», оправдывая свои незаконные шаги.

«Вашингтон и подчинившийся ему остальной Запад задействуют свои "правила" всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда"», - рассказал глава МИД РФ.

Также высокопоставленный дипломат отметил, что в так называемые «черные списки» заносятся все несогласные по принципу «кто не с нами, тот против нас». Напомним, в апреле Россия председательствует в СБ ООН. Сергей Лавров примет участие в заседаниях 24 и 25 апреля.

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