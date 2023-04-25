Басманный суд заочно арестовал фигуранта по делу убийства Дарьи Дугиной

Ему избрана мера пресечения - заключение под стражу сроком на два месяца, он объявлен в международный розыск.

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Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта по делу об убийстве российской журналистки и философа Дарьи Дугиной. Постановление об аресте вынесено гражданину Украины Богдану Цыганенко. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением суда от 24 апреля 2023 года в отношении Цыганенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо задержания на территории РФ», - проинформировало агентство.

Также указано, что Цыганенко объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти (пункты «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ).

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. Ее автомобиль был взорван, когда она ехала домой с фестиваля «Традиция», проходившего в Одинцовском районе Подмосковья.

В ФСБ РФ заявили, что преступление исполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Сразу после преступления она скрылась в Эстонии, выехав туда через границу во Пскове.

Уехавший из России за день до убийства Цыганенко, по данным ФСБ РФ, обеспечил украинку Вовк поддельными автомобильными номерами и документами.