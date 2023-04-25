Шойгу обсудил с министрами обороны Турции, Сирии и Ирана региональную безопасность
Министр обороны России провел ряд двусторонних переговоров в Москве. Он отдельно встретился с коллегами из Турции, Сирии и Ирана. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности», - говорится в сообщении.
Глава российского оборонного ведомства обсудил с прибывшими в столицу РФ коллегами двустороннее сотрудничество, а также глобальную и региональную безопасность.
Ранее сообщалось, что в ходе четырехсторонних переговоров Шойгу обсудил укрепление безопасности в Сирии и противодействие терроризму. Стороны отметили конструктивный характер беседы.
Ранее Шойгу выразил уверенность в расширении военного сотрудничества России и Китая.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.