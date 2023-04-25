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Шойгу обсудил с министрами обороны Турции, Сирии и Ирана региональную безопасность

15:04 25.04.2023
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и аспекты обеспечения безопасности - как региональной, так и глобальной.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России провел ряд двусторонних переговоров в Москве. Он отдельно встретился с коллегами из Турции, Сирии и Ирана. Об этом сообщает Минобороны России. 

«В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности», - говорится в сообщении.

Глава российского оборонного ведомства обсудил с прибывшими в столицу РФ коллегами двустороннее сотрудничество, а также глобальную и региональную безопасность.

Ранее сообщалось, что в ходе четырехсторонних переговоров Шойгу обсудил укрепление безопасности в Сирии и противодействие терроризму. Стороны отметили конструктивный характер беседы.

Ранее Шойгу выразил уверенность в расширении военного сотрудничества России и Китая.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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