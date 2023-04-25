Шойгу провел четырехсторонние переговоры с коллегами из Сирии, Ирана и Турции

В ходе встречи в Москве обсуждалось укрепление безопасности в Сирии и нормализация сирийско-турецких отношений, а также борьба с экстремистами в Сирийской Арабской Республике.

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел четырехсторонние переговоры с министрами обороны Турции, Ирана и Сирии. Об этом сообщает Минобороны России.

Стороны обсудили практические шаги по укреплению безопасности в Сирии, нормализацию сирийско-турецких отношений и борьбу с экстремистскими группировками и всеми проявлениями терроризма на сирийской территории.

«По итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину», - говорится в сообщении.

Министры обороны четырех стран отметили конструктивный характер состоявшегося диалога и необходимость его продолжения в этом формате, что поможет стабилизировать обстановку как в Сирии, так и в регионе в целом.

Кроме этого, Шойгу провел двусторонние переговоры с главами оборонных ведомств Сирии, Турции и Ирана. В ходе этих встреч обсуждалось двустороннее сотрудничество, а также глобальная и региональная безопасность.

Ранее Шойгу выразил уверенность в расширении военного сотрудничества России и Китая.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.