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Шойгу выразил уверенность в расширении военного сотрудничества России и Китая

11:57 18.04.2023
Министр обороны подчеркнул, что большой опыт взаимодействия двух стран будет способствовать развитию Вооруженных сил Китая.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность в укреплении и расширении военного сотрудничества Москвы и Пекина. Он заявил об этом в ходе переговоров с министром обороны Китая Ли Шанфу в столице России. 

В первую очередь глава российского оборонного ведомства поздравил коллегу из Китая с назначением на должность и пожелал успехов. 

«Убежден, что ваш большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией будет способствовать как развитию Вооруженных сил КНР, так и расширению военного сотрудничества между нашими странами. Рассчитываю на самое тесное и плодотворное сотрудничество с вами в духе нерушимой дружбы между нашими странами, народами, а также Вооруженными силами России и Китая», - заметил Шойгу в ходе встречи.

Сергей Шойгу оценил тот факт, что Ли Шанфу в качестве министра обороны выбрал первой страной для зарубежной поездки именно Россию. 

Российский министр обороны вспомнил и про государственный визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина - по словам Шойгу, этот саммит стал главным событием в отношениях России и Китая в 2023 году. 

«Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне. Их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе по вопросам национальной безопасности», - подчеркнул Шойгу.  

Также Минобороны России сообщило, что РФ и КНР подписали меморандум о взаимопонимании между военными академиями.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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