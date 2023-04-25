МЧС показало кадры работы пожарных в горящем селе Баляга в Забайкалье

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Сотрудники МЧС России продолжают бороться с огнем, ранее охватившим село Баляга в Забайкальском крае. Огонь охватил мебельный комбинат и дома местных жителей.

Пожарные проливают остов сгоревшего здания. На кадрах видно, что вся земля еще дымится. Из-за усиленного ветра огонь распространялся быстро. Пожару был присвоен высший ранг сложности. На месте работали 25 человек и пять единиц техники.

Немногим ранее пожар произошел и в Приморском крае. Загорелось деревообрабатывающее предприятие. По предварительным подсчетам, площадь пожара составила порядка 12 тысяч квадратных метров.