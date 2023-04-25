МЧС показало кадры работы пожарных в горящем селе Баляга в Забайкалье
Пожару присвоен высший ранг сложности.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Сотрудники МЧС России продолжают бороться с огнем, ранее охватившим село Баляга в Забайкальском крае. Огонь охватил мебельный комбинат и дома местных жителей.
Пожарные проливают остов сгоревшего здания. На кадрах видно, что вся земля еще дымится. Из-за усиленного ветра огонь распространялся быстро. Пожару был присвоен высший ранг сложности. На месте работали 25 человек и пять единиц техники.
Немногим ранее пожар произошел и в Приморском крае. Загорелось деревообрабатывающее предприятие. По предварительным подсчетам, площадь пожара составила порядка 12 тысяч квадратных метров.