Масштабный пожар в забайкальском селе сняли на видео

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В забайкальском селе Баляга произошел крупный пожар - огнем оказались охвачены мебельный комбинат и жилые дома. Горение сняли на видео местные жители.

Пожару был присвоен высший ранг сложности - из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. На место выехали замгубернатора Александр Костенко и первый вице-премьер Андрей Кефер. Как сообщили в МЧС, к тушению пожара привлечены 25 человек и пять единиц техники.

Ранее на Велижанском тракте в Тюмени вспыхнул сильный ландшафтный пожар. В МЧС уточнили, что горела сухая растительность.