К ликвидации горения в деревоперерабатывающем цехе в Приморье привлекли пожарные поезда

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 12 тысяч квадратных метров.

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Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало кадры ликвидации пожара на одном из деревообрабатывающих предприятий в Приморском крае. Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут после сообщений от очевидцев.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 12 тысяч квадратных метров. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. На данный момент пожарные наращивают силы и средства на месте тушения, привлечены два пожарных поезда.

Ранее стало известно о крупном пожаре на складе с пивным оборудованием в Красноярске. Огнем была охвачена площадь 1 600 квадратных метров.