Рябков заявил, что Россия ответит демаршем в отношении США из-за невыдачи виз

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не оставит без внимания отказ США предоставить визы журналистам для освещения работы Совбеза ООН.

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Москва демаршем ответит Вашингтону на отказ Белого дома выдать американские визы российским журналистам для освещения работы Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Замглавы МИД Сергей Рябков прокомментировал решение администрации президента США о препятствованию деятельности журналистов.

«Мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего», - заявил Рябков.

Он уточнил, что вопрос «уровня демарша» пока открыт из-за «графиков руководства профильного департамента в Москве и нахождения российской делегации в Нью-Йорке. И заверил журналистов, что демарш «конечно же, проведем».

Напомним, что Россия в течение апреля 2023 года председательствует в Совете Безопасности ООН и столкнулась с противодействием США: Белый дом препятствовал выдаче виз российским дипломатам и не дал вовсе въездные документы журналистам из пула МИДа. Нарушение прав СМИ Сергей Лавров назвал трусостью и глупостью США.



Ранее сообщалось о переговорах главы российского МИД Сергея Лаврова и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.



