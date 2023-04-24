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Глава МИД РФ Лавров начал переговоры с Генсеком ООН Гутерришем

Марина Крижановская
21:12 24.04.2023
Сообщается, каким будет посыл министра в контексте зерновой сделки. До этого Лавров уже принял участие в заседании СБ ООН.
Глава МИД РФ Лавров начал переговоры с Генсеком ООН Гутерришем
© Фото: MariaVladimirovnaZakharova Telegram
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Глава российского МИД Сергей Лавров начал переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они проходят в американском Нью-Йорке. Напомним, министр иностранных дел прибыл в США для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. В апреле Россия является его председателем.

Фото начавшихся переговоров опубликовала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она сообщила, что во время переговоров планируется затронуть тему зерновой сделки.

«Мы четко заявляли насчет этой сделки. Она состоит из двух частей и обе части должны исполняться в равной степени. Это главная часть посыла. Есть много деталей, которые предстоит обсудить. Но основной подход был озвучен неоднократно», - сказала дипломат.

Темой первого заседания была эффективная многосторонность и защита принципов Устава ООН. Второе заседание, назначенное на 25 апреля, будет посвящено теме ближневосточного урегулирования.

Выступая во время первого заседания, Сергей Лавров заявил, что нацистский режим Киева не может представлять жителей Донбасса, отказавшихся принять «результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну».

Вместе с тем, Лавров подчеркнул, что задачей спецоперации является защита людей от истребления киевским режимом, равно как и устранение угрозы безопасности со стороны НАТО.

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