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Лавров назвал трусостью отказ США выдать визы российским журналистам

Ян Брацкий
17:03 23.04.2023
Министр иностранных дел РФ сообщил журналистам, которым не выдали визы для поездки в США, что дипломаты будут работать и за них тоже, чтобы мир узнал правду.
© Видео: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram © Фото: MariaVladimirovnaZakharova, Telegram
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Власти США струсили и продемонстрировали, чего на самом деле стоят их обещания. Так министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал отказ в выдаче виз журналистам, которые должны были сопровождать российскую делегацию в ООН.

«Страна, которая сама себя называет самой сильной, самой умной, свободной и справедливой струсила, сделала глупость и показала, чего на самом деле стоят ее клятвенные заверения о защите свободы слова и доступа к информации», - приводит слова Лаврова в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава российской дипломатии сказал, что был уверен, что после привлечения внимания мировой общественности к поведению Вашингтона подобных проблем не будет, но признал, что ошибался. Как отметил министр, теперь дипломатам придется работать еще усерднее для донесения правды до мира.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что российского министра в Штатах ждет холодный прием. Посол Антонов акцентировал внимание на том, что официальная Москва не просит, а требует США выполнять свои обязательства страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.

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