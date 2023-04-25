Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента США на выборах 2024 года

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Действующий вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на ту же должность на предстоящих выборах в 2024 году. В своем заявлении она назвала президентские выборы «поворотным моментом в истории Штатов».

«Два года мы проводили трансформационные инвестиции, чтобы построить нацию, где каждый сможет чувствовать себя в безопасности, здоровым, иметь хорошую работу и достойную пенсию», - цитирует RT слова Харрис.

Представителей Республиканской партии Харрис при этом назвала экстремистами, которые хотят «отбросить страну назад».

Ранее президент США Джозеф Байден официально заявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году. Американцам он пообещал бороться за свободу и защищать демократию.