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Герой России Сайфуллин сравнил бойцов в зоне СВО с участниками Великой Отечественной

13:38 25.04.2023
Командир инженерно-саперного полка Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России. Его подразделение попало под обстрел во время восстановления переправы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Командир инженерно-саперного полка Рустам Сайфуллин рассказал, как его полк выполняет задачи в зоне спецоперации, и сравнил своих боевых товарищей с красноармейцами, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за победу.

«По Москве люди идут спокойно, потому что в 1941 году наши деды отстояли Москву и сейчас ребята там, на фронте. Вот в данный момент, здесь и сейчас штурмуют населенные пункты, минные поля преодолевают, форсируют водные преграды. И в том числе мой полк, мои ребята там», - подчеркнул он.

В июле министр обороны Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале лично вручил Сайфуллину Звезду Героя России.

Напомним, командир инженерно-саперного полка был дважды ранен, но оставался выполнять боевые задачи на передовой. Подробнее о подвиге Рустама Сайфуллина рассказала корреспондент Россина Бодрова в сюжете «Звезды».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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