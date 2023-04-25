Герой России Сайфуллин сравнил бойцов в зоне СВО с участниками Великой Отечественной

Командир инженерно-саперного полка Рустам Сайфуллин удостоен звания Героя России. Его подразделение попало под обстрел во время восстановления переправы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командир инженерно-саперного полка Рустам Сайфуллин рассказал, как его полк выполняет задачи в зоне спецоперации, и сравнил своих боевых товарищей с красноармейцами, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за победу.

«По Москве люди идут спокойно, потому что в 1941 году наши деды отстояли Москву и сейчас ребята там, на фронте. Вот в данный момент, здесь и сейчас штурмуют населенные пункты, минные поля преодолевают, форсируют водные преграды. И в том числе мой полк, мои ребята там», - подчеркнул он.

В июле министр обороны Сергей Шойгу в Центральном военном госпитале лично вручил Сайфуллину Звезду Героя России.

Напомним, командир инженерно-саперного полка был дважды ранен, но оставался выполнять боевые задачи на передовой. Подробнее о подвиге Рустама Сайфуллина рассказала корреспондент Россина Бодрова в сюжете «Звезды».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.