Вписал себя в историю: что говорят сослуживцы и близкие о подвиге Героя России полковника Сайфуллина

Имя Сайфуллина вывели на доске почета ТВВИКУ, как пример мужества, в котором, по словам сослуживцев и наставников, никто и не сомневался.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Рустам Сайфуллин первый и пока единственный герой России в Вагайском районе Тюменской области. В руках его родных самое ценное - воспоминания. Как рос ребенок, чем увлекался, и наконец - чего добился. В семье Сайфуллиных это особый предмет для гордости.

«С первых дней спецоперации вся наша семья переживала, где, что с ним, я всегда всех успокаивал, не надо беспокоится, как никак он командир, он своевременно принимает решение», - рассказал брат Рустама.

Принять верное решение в самый кризисный момент - уже 90% успеха операции. Командир инженерно-саперного полка Рустам Сайфуллин лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки, обеспечивая продвижение российских войск. В марте попал под беспрерывный артиллерийский и минометный огонь противника и получил осколочные ранения.

«Я считаю, что ничего особенного не совершил, просто добросовестно выполнял обязанности», - признался Рустам.

Это была одна из ключевых операций по форсированию Северского Донца. Бои длились несколько недель. После первого ранения Сайфуллин быстро восстановился и вернулся в строй: задачу нужно было выполнить в полном объеме. Удалось. Но снова оказался под обстрелом ВСУ. И снова ранение - на этот раз тяжелое.

«Была успешно наведена переправа через барьерный рубеж, водная преграда, войска начали переправляться на противоположный берег, под артиллерийским огнем противника ВСУ я был ранен, переправа была повреждена, получив ранение продолжал руководить восстановлением переправы, после восстановления переброска войска продолжилась без срывов и переносов», - рассказал Рустам.

Он сделал все, чтобы сберечь своих подчиненных и достичь поставленных целей. Защитить мирное население. Под его командованием инженеры обеспечили продвижение подразделений народной милиции ЛНР и ДНР, а также российских войск на юг Харьковской области. И выбили нацформирования из города Изюма.

«Еще одно из качеств командира это его порядочность, никогда не отказывается от своих слов, держит порядок в голове, в семье и на службе, в нашем родном полку», - сообщил подчиненный полковника Сайфуллина Денис Кубушка.

Рустам прошел путь от командира взвода до командира инженерно-саперного полка. Его ставят в пример курсантам родного ему Тюменского военно-инженерного училища. Здесь же и его имя выбито золотом на доске почета.

«Полковник Сайфулинн не просто офицер с большой буквы, не просто выпускник нашего училища, настоящий патриот, который верой и правдой остается верным воинской присяги, верным делу офицеров России», - рассказал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) Михаил Багров.

Подвигом своего земляка гордится и весь Вагайский район.

«Сегодня стоит вопрос о том, чтобы школе, которую он закончил, присвоить его имя», - рассказал первый заместитель главы администрации Вагайского района Тюменской области Александр Сафрыгин.

Звезду Героя России получил лично от министра обороны Сергея Шойгу по указу президента. Он крепко жмет руку министру, хотя силы еще не восстановлены. Это и есть черта русского офицера, быть стойким и мужественным вопреки всему.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов