Армия Командовать до конца: награжденный Шойгу Герой РФ Сайфуллин раскрыл подробности подвига Алексей Дегтярев По словам подполковника Сайфуллина, ему, несмотря на ранение, удалось продолжить руководить наведением и ремонтом поврежденной вражеским артогнем переправы, после чего движение войск через водную преграду продолжилось без срывов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Награжденный министром обороны РФ Герой России, командир 40-го инженерно-саперного полка подполковник Рустам Сайфуллин раскрыл «Звезде» подробности своего подвига. «Была наведена переправа, успешно. Через барьерный рубеж, водную преграду, соответственно, войска начали переправляться на ту сторону. Под артиллерийским огнем ВСУ я был ранен. Также переправа была повреждена. Получив ранение, продолжал руководить, после восстановления переправы все продолжилось без срывов», - рассказал Сайфуллин. Ранее в Минобороны России сообщили о многочисленных случаях дезертирства противника на Лисичанском направлении. Причиной стали проблемы украинской стороны со снабжением, обернувшиеся голодом в ряде подразделений. Также пленный украинский военнослужащий рассказал, что никто из его батальона не умеет пользоваться «Джавелинами». Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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