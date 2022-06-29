Командовать до конца: награжденный Шойгу Герой РФ Сайфуллин раскрыл подробности подвига
Награжденный министром обороны РФ Герой России, командир 40-го инженерно-саперного полка подполковник Рустам Сайфуллин раскрыл «Звезде» подробности своего подвига.
«Была наведена переправа, успешно. Через барьерный рубеж, водную преграду, соответственно, войска начали переправляться на ту сторону. Под артиллерийским огнем ВСУ я был ранен. Также переправа была повреждена. Получив ранение, продолжал руководить, после восстановления переправы все продолжилось без срывов», - рассказал Сайфуллин.
Ранее в Минобороны России сообщили о многочисленных случаях дезертирства противника на Лисичанском направлении. Причиной стали проблемы украинской стороны со снабжением, обернувшиеся голодом в ряде подразделений.
Также пленный украинский военнослужащий рассказал, что никто из его батальона не умеет пользоваться «Джавелинами».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов