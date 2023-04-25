В Минобороны заявили, что катера, атаковавшие Крым, запустили из Одессы под прикрытием коридора зерновой сделки

В Минобороны подчеркнули, что атаки Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки

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Министерство обороны России установило, что катера, атаковавшие Севастополь и Крым, вышли из Одессы. Это свидетельствует о том, что Украина использует акваторию Одессы, предназначенную для реализации зерновой сделки, в террористических целях.

«Проведенный анализ маршрута движения катеров показал, что их запустили из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, что речь идет о двух атаках на Крым с использованием безэкипажных катеров, совершенных 23 марта и 24 апреля 2023 года. В Минобороны считают, что Украина нарушает свои обязательства по обеспечению безопасности коридора, предназначенного для зерновой сделки, и повторно атакует базу ВМФ России в Севастополе.

Ранее сообщалось, что в марте ООН приняли к сведению заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина о решении Москвы продлить черноморскую зерновую инициативу на 60 дней вместо 120 из-за отказа стран Запада нормализовать российский сельскохозяйственный экспорт.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.