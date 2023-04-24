МО РФ: террористические акции Киева ставят под угрозу продление «зерновой сделки» после 18 мая

В ведомстве отметили, что Украина 23 марта и 24 апреля атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма.

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В Министерстве обороны России сообщили, что Украина 23 марта и 24 апреля в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданскую инфраструктуру Крыма.

По данным российского оборонного ведомства, все катера были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы».

«Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление «зерновой сделки» после 18 мая т.г.», - отметили в министерстве.

Вместе с тем в Минобороны напомнили, что после того, как Украина совершила террористическую атаку безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора в 2022 году, Москва приостановила реализацию соглашения о вывозе сельхозпродукции из портов Киева. В ведомстве добавили, что соглашение было возобновлено только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гумкоридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.

Ранее в Кремле назвали продление зерновой сделки «жестом доброй воли» со стороны России.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.