В ООН приняли к сведению заявление РФ продлить зерновую сделку только на 60 дней

Не смотря на то, что страны Запада саботируют выполнение условий зерновой сделки, в ООН считают необходимым ее продолжение, поскольку она позволят снижать глобальные цены на продовольствие.

© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

В ООН приняли к сведению заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина о согласии Москвой продлить черноморскую зерновую инициативу сроком на 60 дней вместо 120, как это предполагалось сделать ранее. Об этом следует из распространенного заявления пресс-службы всемирной организации.

«ООН приняла к сведению объявление Российской Федерации касательно продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней», - следует из текста.

Напомним, соглашение о зерновой сделке было продлено на 120 дней в ноябре прошлого года. Выполнение его условий способствует снижению глобальных цен на продовольствие. Оно может быть автоматически продлено в случае отсутствия возражений какой-либо из сторон.

Однако Россия не может выполнять свою часть договора из-за саботажа стран Запада. В связи с чем в понедельник состоялись консультации РФ и ООН по вопросу зерновой сделки. После их завершения Сергей Вершинин заявил, что Москва готова продолжить участие в соглашении только на 60 дней. Дальнейшее продление будет зависеть от прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. В том числе речь идет о банковских платежах, транспортной логистике, страховках, размораживанию финансовой деятельности.

В ООН, по словам представителя генсекретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика, продолжает быть полностью приверженной ее реализации, хотя «многие вещи находятся не в ее власти».