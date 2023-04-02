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Полянский заявил, что во время своего председательства в СБ ООН Россия будет «честным брокером»

Марина Крижановская
04:53 02.04.2023
Дмитрий Полянский предупредил, что попытки спровоцировать Россию обречены потерпеть фиаско.
Полянский заявил, что во время своего председательства в СБ ООН Россия будет «честным брокером»
© Фото: Xie E XinHua Globallookpress
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В российском постпредстве при ООН готовятся к председательству в Совете Безопасности, которое продлится один месяц. Во время этого периода, по словам представителя российской дипломатии, Россия будет «честным брокером» по аналогии с февралем 2022 года.

Также было отмечено, что попытки спровоцировать Россию обречены потерпеть фиаско. С таким заявлением обратился первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Как и положено председателями, мы будем "честными брокерами", каковыми мы были и в феврале 2022, когда на наше председательства пришлось начало СВО. Любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал - в отличие от наших бывших западных партнеров мы на международной арене играем честно и не продвигаем "двойные стандарты"», - написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, Полянский отметил, что «оказались посрамлены все наши недруги и злопыхатели, для которых такая перспектива была словно кость поперек горла». Также дипломат подчеркнул, что в ООН «все-таки действуют международное право и выработанные десятилетиями правила процедуры, а не "порядок, основанный на правилах"».

Ранее Дмитрий Полянский сообщал, что Россия пока не планирует заседаний по Украине в СБ ООН. Также вероятно, что в ряде заседаний примет участие и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Сутками ранее в постпредстве России заявили, что победителей в ядерной войне быть не может.

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