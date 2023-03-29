Полянский сообщил, что РФ пока не планирует заседаний по Украине в СБ ООН

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ еще не планировала заседаний в Совете безопасности организации в апреле по теме ситуации на Украине. При этом дипломат допустил, что украинская проблематика может быть затронута.

«Официальных встреч по Украине в нашей программе пока не предвидится, но не исключаю, что в этом может возникнуть необходимость», - сказал Полянский в беседе с РИА Новости.

Напомним, в апреле Россия должна председательствовать в Совбезе ООН. Планируется, что в ряде заседаний примет участие и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее в Совбезе ООН не допустили выступления омбудсмена из ДНР. Против выступления Дарьи Морозовой выступили восемь стран - Соединенные Штаты, которые стали инициатором голосования, а также Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония.