В постпредстве РФ в ООН заявили, что не может быть победителей в ядерной войне

В этом месяце Россия председательствует в Совете Безопасности всемирной организации.

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Официальная Москва подтвердила: в ядерной войне победителей быть не может. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей», - приводит его слова RT.

Свое заявление он сделал во время заседания Совета Безопасности ООН. Напомним, в апреле кресло председателя Совбеза ООН займет Россия.

Также один из представителей постпредства - первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - ранее сообщал, что Россия пока не планирует в Совбезе заседаний по Украине.

В частности, в программе не предвидится официальных встреч по Украине, но не исключено, что такая необходимость может возникнуть. Планируется, что в ряде заседаний примет участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.