В стране и мире Макрон назвал задачей Европы не дать России победить Украину Ирина Елагина Французский президент в интервью газете Parisien сформулировал задачи ЕС в украинском конфликте. © Фото: IMAGO, JB Autissier, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости победы России и намерении Запада поддерживать Украину «всеми силами». Глава Франции прокомментировал задачи ЕС в украинском конфликте в интервью газете Parisien. «Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта», - приводит РИА Новости слова Макрона. В тоже время французский лидер отметил важность локализации украинского кризиса и недопущения «расширения этой войны». Ранее сообщалось, что по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира поставки оружия из США и стран ЕС вывели Украину на третье место на планете по импорту оружия после Катара и Индии. А военный бюджет Украины увеличился за 8 лет на 640 % и достиг рекордной суммы в 44 миллиарда долларов. Экспертное мнение и аналитика