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Макрон назвал задачей Европы не дать России победить Украину

Ирина Елагина
04:02 24.04.2023
Французский президент в интервью газете Parisien сформулировал задачи ЕС в украинском конфликте.
Макрон назвал задачей Европы не дать России победить Украину
© Фото: IMAGO, JB Autissier, GlobalLookPress
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости победы России и намерении Запада поддерживать Украину «всеми силами». Глава Франции прокомментировал задачи ЕС в украинском конфликте в интервью газете Parisien.

«Наша задача – помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта», - приводит РИА Новости слова Макрона.

В тоже время французский лидер отметил важность локализации украинского кризиса и недопущения «расширения этой войны».

Ранее сообщалось, что по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира поставки оружия из США и стран ЕС вывели Украину на третье место на планете по импорту оружия после Катара и Индии. А военный бюджет Украины увеличился за 8 лет на 640 % и достиг рекордной суммы в 44 миллиарда долларов. 

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