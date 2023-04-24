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Эксперты SIPRI заявили о рекордных военных расходах в мире за последние 8 лет

Ирина Елагина
03:18 24.04.2023
По данным ученых, военные расходы Украины выросли на 640% - это небывалый скачок для отдельной страны за всю историю наблюдений с 1949 года.
Эксперты SIPRI заявили о рекордных военных расходах в мире за последние 8 лет
© Фото: Lars Klemmer, dpa, GlobalLookPress
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Страны мира бьют все рекорды по наращиванию военных расходов и вложению средств в укрепление обороноспособности: вливания в ВПК достигли на планете пиковых значений в 2,224 триллиона долларов в 2022 году. Об этом свидетельствует аналитический отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерке лидеров по военным расходам США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия: в этих государствах сосредоточены две трети затрат на ВПК в мире.

Военные затраты стран ЕС выросли на 13% и составили 480 миллиардов долларов. В лидерах - Финляндия, Литва, Швеция и Польша, увеличившие военный бюджет соответственно на 36, 27, 12 и 11 процентов.

Главной причиной роста вложений в военную сферу эксперты называют украинский кризис. Как сообщает РИА Новости, военная помощь киевскому режиму со стороны США составила 19,9 миллиардов долларов - это почти половина военного бюджета Украины в 44 миллиарда долларов. Военные расходы Киева выросли на 640% - это небывалый скачок для отдельной страны за всю историю мировых наблюдений с 1949 года.

По оценкам экспертов, расходы России в сфере ВПК выросли на 9,2% и составили 86,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что по данным SIPRI Украина благодаря военной помощи США и европейских государств стала третьим в мире импортером вооружения после Катара и Индии.

Напомним, что милитаризация Европы взывает протесты здравомыслящих людей: акции против поставок оружия на Украину прокатились по Франции, Италии, Испании и Прибалтийским странам.

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