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SIPRI: Украина становится третьим в мире импортером вооружения

Марина Крижановская
05:15 13.03.2023
Украина уступает лишь Катару и Индии, а за период с 2018 по 2022 г.г. заняла 14-ую строчку мирового рейтинга по величине импорта за указанный период.
SIPRI: Украина становится третьим в мире импортером вооружения
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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В Швеции провели анализ, выводы которого гласят, что Украина становится третьим в мире государством по величине импорта оружия. В этом рейтинге она уступает азиатским государствам Индии и Катару.

За пятилетний период с 2018 по 2022 годы Украина стала 14-ой по величине мирового импорта вооружений, на которую пришлось его 2%. Соответствующие данные привел Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

«С 1991 года до конца 2021 года Украина импортировала мало основных вооружений. В результате военной помощи США и многих европейских государств в феврале 2022 года Украина стала 3-им по величине импортером основных вооружений в минувшем году после Катара и Индии и 14-ым по величине в 2018-2022 годах», - сообщает SIPRI.

Вместе с тем утверждается, что страны НАТО в 2022 году, не поставив украинским властям боевые самолеты и ракеты большой дальности, направили такое вооружение другим государствам.

«В то же время они поставляли такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликт, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии», - заявили в институте.

Помимо этого, в исследовательском учреждении отметили сокращение поставок оружия в глобальном масштабе и их рост в отношении Европы. Добавлено, что «стратегическая конкуренция продолжается и в других местах: увеличился импорт оружия в Восточную Азию, а на Ближний Восток остается на высоком уровне».

Но несмотря на грандиозные поставки оружия и техники со стороны Запада, успехов на линии соприкосновения у Киева нет. Российские войска уже контролируют почти половину Артемовска. Также российской пехоте в ходе активного наступления на Марьинку удалось выдавить националистов на окраину города.

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