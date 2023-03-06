«Ярость против военной машины»: как Запад сотрясли протесты за прекращение поставок Киеву и выход из НАТО

Простые люди прекрасно понимают, что происходит - как за их счет идет война по приказу Вашингтона. Они требуют прекращения накачивания Украины оружием и выхода из НАТО.

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Акиньшин

Бесконечные поставки Украине оружия, создание русофобской коалиции и накачка информационного пространства привели к тому, что в Европе впервые с 80-х годов начало возрождаться антивоенное движение. Протесты против поставок оружия и втягивания стран Европы в войну прокатились по Франции, Италии, Испании и даже по Прибалтике.

«Макрон! Байден! Мы не хотим вашей войны», - скандирует многотысячная колонна демонстрантов в самом центре Парижа.

Больше недели Францию сотрясала масштабная антивоенная акция протеста. Больше двух миллионов французов по всей стране требовали от своего правительства немедленно прекратить эскалацию конфликта на Украине и выйти из Альянса. Лозунги на плакатах гласили: «Мы за мир», «Мы за выход из НАТО и Евросоюза». В подтверждение своих требований под одобрительный крик тысяч жителей Парижа организаторы акции разорвали плакаты с символикой НАТО и Евросоюза.

«Эта машина должна была исчезнуть с холодной войной. НАТО - это военная машина. Эта машина на службе американского империализма. Это машина, которую нужно уничтожить. Она не имеет ничего общего с миром, а только провоцирует войны потому, что она постоянно ищет врага. После России будет Китай», - заявил Флориан Филиппо, французский политик, лидер партии «Патриоты», организатор митинга.

Пелена американской пропаганды, хоть и медленно, но все же начинает рассеиваться. Простые французы начинают понимать, что участвуют в чужой игре. Уровень жизни стремительно падает, цены растут буквально на все. Подорвав Северные потоки, США вынуждают Европу покупать газ у них втридорога. В это же время миллиарды евро по приказу из Вашингтона Париж выделяет Киевскому режиму.

Во вторник сотни протестующих с российскими флагами в немецких Штутгарте и Нюрнберге требовали от властей перестать накачивать Украину оружием и отменить антироссийские санкции. В воскресенье несколько тысяч человек собрались у американской авиабазы «Рамштайн» в Германии.

«На протяжении 70-ти лет вы творили беды, оставьте нас в покое и возвращайтесь домой», - поет один из участников акции протеста, обращаясь к американским военным.

Требования те же: роспуск НАТО и заключение мира с Россией. И, похоже, это тот самый момент, когда в Германии начинает просыпаться та самая историческая память. Жители страны, которая в двадцатом веке стала виновницей в самой кровавой войне в истории человечества, начинают проводить параллели. Германия, как и 80 лет назад, отправляет танки с крестами на войну с Россией.

«Политики Украины поклоняются настоящим нацистам. Например, бывший посол и замминистра иностранных дел Украины Мельник. Он и другие деятели в этой стране не скрывают, что считают националиста Бандеру, который частично ответственен за убийство тысяч евреев, поляков и русских, национальным героем. И наши разжигатели войны встают с ними на одну сторону. Неужели наши политики забыли, какой была история Германии», - добавила Сара Вагенкнехт, Депутат Бундестага.

Самым красноречивым подтверждением нежелания немцев возвращаться в нацистское прошлое стала акция с советским танком Т-72 у российского посольства в Берлине. Подбитую боевую машину установили стволом в сторону здания нашей дипмиссии. Акция задумывалась как антироссийская, но все вышло иначе. Уже на следующее утро жители Берлина понесли к танку живые цветы, чтобы отдать дань памяти российским солдатам.

На листке, который местные жители прикрепили к танку написано: «Молимся за победу России на коленях каждый день». Поддержать акцию пришел и потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка - Александр. Он считает,

«Это очень важно. У нас есть 2000 роз, чтобы украсить танк. Чтобы наше правительство, наконец, могло начать вести переговоры друг с другом <...> Мы ни против Украины, ни против русских. Мы друзья, мы строили эти отношения 30 лет», - Александр фон Бисмарк.

Украинские активисты пытались растоптать принесенные цветы, но местные жители их продолжали нести. Доходило до стычек, но все попытки пресечь возложение цветов были бесполезными. В итоге, благодаря простым немцам, через 78 лет после победы над фашизмом, российский танк в Берлине вновь в роли победителя.

Даниэль фон Лютцов, депутат Бундестага, уверен, что антивоенные движения наберут в стране еще большую силу. Акция с танком должна послужить сигналом для правительства перестать выполнять желания Америки. Спустя несколько дней власти Берлина увезли танк в неизвестном направлении.

Акцию мгновенно поддержала главная русофобская тройка Европы - Прибалтика. Подбитый Т-72 появился у российского посольства России в Таллине. Но и здесь к большому удивлению местных властей танк мгновенно, что называется, начал «расцветать».

Провокация с танком устроили и власти Латвии. Танк огородили забором, чтобы жители Риги не смогли возложить к нему цветы, но и это оказалось бесполезно. Чтобы почтить память погибших, люди просто перебрасывали красные гвоздики через ограду. Не остался в стороне и Вильнюс.

Когда стало ясно, что провокация с танком провалилась, президент Литвы заявил, что танк установили специально, чтобы выявить пророссийски настроенную часть населения страны.

Что касается простых, не зараженных националистической идеологией граждан европейских государств, то антивоенные настроения сейчас только набирают обороты. Таких масштабных акций протеста по всей Европе не было уже несколько десятилетий. Тысячи демонстрантов в Мадриде, требовали прекратить тратить миллиарды на вооружение Украины. Несколько тысяч жителей Итальянских городов Рима, Генуи, Флоренции и Милана прошли в антивоенном марше, требуя от правительства не участвовать в разжигании третьей мировой войны.

Сейчас в Италии, говорят эксперты, две трети населения не поддерживают военную помощь Украине. Все больше появляется информации о том, с кем и с чем на Украине воюет Россия.

«Большинство итальянцев не знают про переворот, про то, как Порошенко спровоцировал всю эту ситуацию с Крымом, потом с Донбассом. И когда в России говорят о нацифашизме – людям тяжело понять, потому что об этом совсем нет информации на Западе... Но есть люди, которые начали разбираться в этой ситуации, изучать эту тему. Им стало понятно, что такое Азов, какой была политика Порошенко, а потом и Зеленского против русских на Украине», - рассказал Алессандро Раваглиоли, общественный деятель.

Очевидно, что итальянцы, как и немцы, хорошо помнят, чем для их страны в середине прошлого века закончился приход к власти нацистов, жертвами которых стали десятки миллионов человек. Попытка Запада разыграть националистическую карту на Украине сейчас может обернуться еще более страшными последствиями.

Можно допустить, что лидеры большинства европейских государств где-то глубоко внутри себя поддерживают требования протестующих и также желают скорейшего завершения конфликта на Украине. Но, находясь под прямым управлением США, делают все для его эскалации. Единственная, кто в ЕС позволяет себе иметь собственную политику - это Венгрия, которая на всех международных форумах призывает к миру и за прекращение огня.

Масштабная акция под названием «Ярость против военной машины» прошла у мемориала Линкольна в Вашингтоне. В многотысячной толпе были флаги США и России, плакаты с призывами не допустить ядерный конфликт и перестать финансировать Киевский режим.

«Я категорически против войны на Украине. Я хочу увидеть, что она закончилась. Я хочу, чтобы Россия и Украина сели за стол мирных переговоров и закончили эту войну. Но знаете, кто всем этим управляет? Это Америка! Америка должна прекратить продвигать войну на Украине», - заявила Марджори Тейлор Грин, член Палаты Представителей США

Войну на Украине разожгли США, заявил в своем видео обращении к митингующим один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Известный на весь мир музыкант, чьи песни всегда носили антивоенный характер, поименно назвал тех, кто ведет мир к третьей мировой войне.

Ранее Волонтеры-иностранцы приехали в Мариуполь с гуманитарной помощью. Чтобы увидеть, что происходит на самом деле в Мариуполе, им пришлось самим ехать в город, так как европейская пресса дезинформирует своих читателей.

О том, что говорят европейцы про поставки оружия Украине и развязывание третьей мировой войны, смотрите в программе «Главное» с Ольгой Беловой по воскресеньям в 18:00.