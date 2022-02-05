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Эксперт объяснил, что явление полярного сияния вызвано геомагнитными бурями

Марина Крижановская
14:27 05.02.2022
В настоящее время в северных широтах России начали наблюдать сказочное свечение неба.
© Видео: lenka_doronova, aleksandr_bidenk, Instagram © Фото: lenka_doronova, aleksandr_bidenk, Instagram
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На Земле в северных широтах часто можно увидеть полярное сияние. В Сети стали появляться видео этого красочного явления. О причинах и природе этих сияний «Звезде» рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

Исследователь сообщил, что чаще всего это связано с геомагнитной активностью Земли и с геомагнитными бурями, происходящими на Солнце.  

«Одно из самых вообще красивых проявлений космической погоды является полярное сияние. Чаще всего это связано с геомагнитной активностью и с геомагнитными бурями, которые регистрируются на Земле. В предыдущие сутки была зарегистрирована умеренная геомагнитная буря из-за серии выбросов на Солнце в сторону Земли несколько дней назад. И в результате эта геомагнитная активность, можно сказать, породила полярное сияние», - рассказал исследователь.

Он добавил, что при умеренной геомагнитной буре повсеместно - и на высоких, и на средних широтах - будет регистрироваться полярное сияние.

«При шестерке - при умеренной геомагнитной буре - однозначно будет регистрироваться полярное сияние, и не только на высоких широтах, но и на средних широтах, вплоть до Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Ну и в хорошую погоду, я думаю, можно чуть южнее увидеть. Что, в общем-то, сейчас и наблюдают на территории России в этих высоких и средних широтах», - сообщил Артем Абунин.

В контексте того, чем обусловлена взаимосвязь силы вспышки на Солнце и полярного сияния, он пояснил, что выбрасываемая Солнцем плазма через несколько дней начинает «затекать в магнитосферу Земли», раскачивая ее и увеличивая геомагнитную активность.

«Вспышки регистрируются на солнце, в солнечной атмосфере или так называемой короне. По факту вспышки - это далеко от нас идущий процесс. Но вспышки такие могут сопровождаться выбросами солнечного вещества, солнечной плазмы. Это плазма обычно идет от двух до пяти суток. И вот когда эта плазма начинает затекать в магнитосферу Земли, магнитосфера начинает раскачиваться. И тем самым увеличивается геомагнитная активность. Эта геомагнитная активность при наличии еще одной дополнительной солнечной плазмы, дошедшей до Земли, способствует образованию вот этих светящихся областей, называемыми полярными сияниями», - объяснил представитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.

Ранее, в начале февраля, эксперт Артем Абунин предупредил о магнитной буре из-за вспышки на Солнце М-класса. По его словам, она вызвана выбросом солнечной плазмы, которая приближается к Земле.

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