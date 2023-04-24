Лавров заявил, что задачи СВО - защитить людей от истребления киевским режимом
Министр иностранных дел России заявил, что среди задач специальной военной операции находятся защита людей от истребления киевским режимом и устранение безопасности со стороны НАТО.
«Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности на наших границах», - заявил Лавров в ходе выступления в штаб-квартире ООН.
Он добавил, что также среди задач находится и защита людей, которые были лишены провозглашенных многосторонним конвенциями прав.
Кроме этого, по словам Лаврова, стоит принять во внимание, что киевский режим неоднократно делал публичные заявления с угрозами насилия и изгнания.
Ранее Сергей Лавров назвал трусостью отказ США выдать визы российским журналистам.