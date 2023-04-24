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Кравцов сообщил о готовности учебника истории с разделом про СВО для 11-х классов

Вероника Волосунова
20:25 24.04.2023
По словам министра, новый учебник получился очень интересным.
Кравцов сообщил о готовности учебника истории с разделом про СВО для 11-х классов
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
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Учебник базового уровня истории с разделом про проведение специальной военной операции на Украине готов для 11-х классов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Я в руках держу учебник 11 класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный», - сказал Кравцов на просветительском марафоне «Знание.Первые».

Ранее заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева сообщила, что старшеклассники в первую очередь получат учебники с разделом об СВО - уже к 1 сентября нынешнего года. Предполагается, что к 2024-2025 году учебники будут использоваться массово. Помимо базового уровня учебника, работа ведется над углубленным.

По словам Кравцова, кроме СВО в учебник войдут и другие современные события: вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки добавили, что вопросы про СВО появятся и в ЕГЭ по истории. Это будет сделано сразу после появления новых учебников во всех школах России. 

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