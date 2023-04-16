Роспотребнадзор анонсировал включение в ЕГЭ по истории заданий об СВО

Задания появятся после выпуска обновленных учебников по истории во всех школах страны.

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В перечень заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) войдут вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечено, что задания появятся после выпуска обновленных учебников по истории во всех школах страны.

«То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что отмена Единого государственного экзамена требует очень серьезного обсуждения. По его словам, благодаря ЕГЭ выпускники школ из сел и деревень имеют возможность поступать в ведущие вузы страны.