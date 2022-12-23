Кравцов рассказал, какие события войдут в новый учебник истории

Первые «наброски» учебника могут появиться уже в начале 2023 года. В учебник также войдут все современные события.

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Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что первые «наброски» нового учебника истории, работу над которым возглавил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, эскизы учебника могут появиться уже в начале февраля 2023 года. В него обязательно войдут современные события.

«Организацию этой работы возглавил Владимир Ростиславович Мединский. Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января - началу февраля некие первые наброски учебника будут», - сообщил Кравцов РИА Новости.

По словам министра, на создание нового учебника уйдет около года, авторство будет принадлежать государству. Учебник будет использоваться во всех школах, однако будут разные пособия для базового и углубленного уровней изучения. В основу учебника лягут уже существующие пособия, но будут добавлены и современные события.

«Это и начало специальной военной операции, и вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках», - добавил министр просвещения.

Ранее Кравцов заявил, что героев спецоперации включат в учебники истории. На данный момент, по словам Сергея Кравцова, тема поднимается в том числе на уроках «Разговоры о важном».