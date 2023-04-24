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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Вероника Волосунова
17:23 24.04.2023
Заседание СБ ООН с председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова уже началось. В понедельник обсуждают эффективную многосторонность через защиту принципов Устава ООН.
© Видео: Мария Захарова, Telegram © Фото: МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН. Заседание Совбеза ООН, на котором он будет председательствовать, уже началось, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В апреле председательствовать в Совбезе ООН будет Россия. Темой первого заседания является эффективная многосторонность и защита принципов Устава ООН. Второе заседание будет посвящено теме ближневосточного урегулирования.

На понедельник также назначена встреча Сергея Лаврова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В этой поездке министр без сопровождения пула журналистов, поскольку Соединенные Штаты не выдали им визы. Глава МИД РФ назвал такое решение трусостью.

Ранее стало известно, что летящий в США самолет главы МИД РФ стал самым отслеживаемым в мире. По словам Марии Захаровой, за рейсом следили почти три миллиона человек.

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