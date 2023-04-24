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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в США для участия в Совбезе ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», - говорится в публикации Захаровой Telegram-канале.

Ожидается, что 24 апреля Лавров возглавит заседание Совбеза и проведет дискуссию о защите принципов Устава Всемирной организации. Кроме того, запланированы открытые дебаты по Ближнему Востоку с его участием. В планах главы российского внешнеполитического ведомства также встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Напомним, что с 1 апреля 2023 года в течение месяца Россия председательствует в Совете Безопасности ООН, но из-за препятствий со стороны США российские дипломаты с большим запозданием получили визы, чтобы приступить к работе в Нью-Йорке. А журналистам из МИДовского пула визы не дали вовсе, этот факт Сергей Лавров назвал трусостью и глупостью США.