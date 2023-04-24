Теракт, в результате которого погибла политолог и журналист Дарья Дугина, на Западе назвали провокационным.

© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

Страны Запада после убийства политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье в 2022 году дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что считают киевский режим ответственным за теракт. Об этом сообщили в RT со ссылкой на газету The Washington Post.

Западные чиновники «ясно дали понять Зеленскому, что считают ответственными оперативников в его правительстве» за теракт с Дугиной. Это убийство страны Запада охарактеризовали как провокационное.

Напомним, 20 августа 2022 года автомобиль журналиста и политолога Дарьи Дугиной был подорван в Одинцовском районе Московской области. Дугина возвращалась с фестиваля «Традиция». В ФСБ виновной в теракте считают гражданку Украины Наталью Вовк - на момент убийства она служила в украинской нацгвардии. Кроме того, по результатам следствия, за произошедшим стоят украинские спецслужбы.