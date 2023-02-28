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Стали известны новые подробности о предполагаемой убийце журналиста Дарьи Дугиной

Константин Коковешников
Вероника Волосунова
22:26 28.02.2023
Доступ к данным получили хакеры, взломавшие кадровую службу запрещенного полка «Азов»*.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной на момент совершения преступления была действующей служащей украинской нацгвардии. Это следует из документов, опубликованных российскими хакерами, которые утверждают, что взломали компьютеры кадровой службы запрещенного в России нацбатальона «Азов»*.

Хакеры смогли получить доступ к данным кадровой службы воинской части под номером 3057, входящей в состав 12-й бригады нацгвардии Украины. Благодаря этому удалось выяснить когда и главное на какой срок был заключен контракт с Натальей Вовк, а также чем она занималась до прихода на службу в армию. Выпускница индустриального техникума по специальности «Обработка металлов» была назначена стрелком батальона по конвоированию подсудимых и охране общественного порядка.

До совершения теракта, в котором была убита Дарья Дугина, Наталья Вовк проходила службу в Мариуполе, в котором в мае 2014 года был сформирован запрещенный в России полк «Азов»*. О том, что входящие в его состав националисты перед тем, как официально передать СБУ задержанных  пытают их в здании аэропорта Мариуполя, рассказали те, кому пришлось с этим столкнуться.

В распоряжении еще одной хакерской группы оказался документ, который называют данными украинской погранслужбы. В нем техническое помещение аэропорта Мариуполя фигурирует как «библиотека». Вопреки международным конвенциям пытки мирного населения проводят еще в двух местах также известных как «яма» и «ферма». Указано, что к незаконным допросам причастны бойцы запрещенного в России полка «Азов»* под позывными Механик, Дичь, Тахо и некоторыми другими. Анонимная группировка неизвестных хакеров уверяет, что ей удалось установить подлинные имена военнослужащих.

Перед тем, как передать задержанных действующей украинской власти, от них требовали подписать бумагу об отсутствии претензий к полку «Азов»*. В случае проверок аэропорта Мариуполя военнопленным приказывали не говорить ни слова.

Представители хакерской группировки, которые, по их словам, за свою работу не взяли денег, надеются, что опубликованные ими данные помогут впоследствии привлечь к ответственности националистов.

В общей сложности в сеть попали шесть тысяч документов. Штатные списки подразделений, военные рапорты, справки об участии конкретных националистов в боевых действиях. В своем Telegram-канале хакеры уже начали выкладывать связь некоторых националистов с убийствами мирного населения.

Ранее хакер RaHDit рассказал, как удалось заполучить документы «азовцев»*. Все дело в слаженной работе двух группировок. 

*нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России, за участие в нем предусмотрена уголовная ответственность, а его организаторам грозит вплоть до пожизненного

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