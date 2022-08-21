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Корреспондент «Звезды» рассказал о происходящем на месте подрыва машины дочери Дугина

Марина Крижановская
04:25 21.08.2022
Немногим ранее автомашина дочери известного отечественного философа и общественного деятеля Александра Дугина взорвалась на Можайском шоссе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» побывал на месте подрыва автомобиля дочери известного российского политолога и философа Александра Дугина. Он сообщил, что движение полностью перекрыто. На месте работают специалисты - криминалисты и следователи.

«Сейчас в рабочем поселки Большие Вяземы Московской области полностью перекрыто движение. На месте подрыва автомобиля дочери Александра Дугина работают следователи и криминалисты. ДПС и полиция не позволяют приблизиться к месту трагедии. О происходящем можно судить только из-за красной сигнальной ленты», - рассказал Тагир Валиди.

Немногим ранее приводилась информация, что во взорвавшемся автомобиле будто бы находилась Дарья Дугина. Транспортное средство взорвалось на Можайском шоссе вблизи поселка Большие Вяземы. Кадры, на которых запечатлены обломки, якобы принадлежащие машине Дарьи, опубликованы в Сети. Согласно предварительной информации, девушка погибла на месте.

Позже глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отреагировал на случившуюся трагедию. Он сказал, что «террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь».

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